Житель Богдановича пытался купить права в ГИБДД

Публикации за 03.02.17

В Богдановиче задержан мужчина при попытке дать взятку начальнику ГИБДД в надежде приобрести новую категорию в правах без сдачи практического экзамена.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления Госавтоинспекции, 2 февраля 30-летний автомобилист пришел в РЭО ГИБДД Богдановичского района и предложил 10 тысяч рублей главному гаишнику. «Зайдя в кабинет регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД, мужчина сразу высказал свою просьбу о получении водительского удостоверения с категорией «Е», которая нужна была ему для работы на грузовом автомобиле в Москве. При этом он сказал, что «отблагодарит» сотрудника ГИБДД денежным вознаграждением, – рассказали в ведомстве. – Сотрудник полиции предупредил его об ответственности. Но мужчина вложил часть «вознаграждения» – 5 тысяч рублей – в книгу на столе».

Сразу после этого житель Богдановича был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки»).

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 03.02.17

Следственный комитет проверит Александра Новикова на клеветничество. / Холманских рассказал московскому ревизору о подготовке к ЧМ-2018 (ФОТО). / «Это утопия»: Юрий Демин раскритиковал новую транспортную схему Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»