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Екатеринбург

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Публикации за 03.02.17

Житель Богдановича пытался купить права в ГИБДД

Житель Богдановича пытался купить права в ГИБДД

В Богдановиче задержан мужчина при попытке дать взятку начальнику ГИБДД в надежде приобрести новую категорию в правах без сдачи практического экзамена.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления Госавтоинспекции, 2 февраля 30-летний автомобилист пришел в РЭО ГИБДД Богдановичского района и предложил 10 тысяч рублей главному гаишнику. «Зайдя в кабинет регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД, мужчина сразу высказал свою просьбу о получении водительского удостоверения с категорией «Е», которая нужна была ему для работы на грузовом автомобиле в Москве. При этом он сказал, что «отблагодарит» сотрудника ГИБДД денежным вознаграждением, – рассказали в ведомстве. – Сотрудник полиции предупредил его об ответственности. Но мужчина вложил часть «вознаграждения» – 5 тысяч рублей – в книгу на столе».

Сразу после этого житель Богдановича был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки»).

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 03.02.17

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