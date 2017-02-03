На Среднем Урале снова похолодает до -30

Публикации за 03.02.17

На Свердловскую область надвигается северный циклон, который принесет с собой похолодание на длительное время.

По сообщению Уралгидрометцентра, постепенно температура воздуха в циклоне будет понижаться. Морозно будет в воскресенье, и особенно, в первой половине следующей недели. Температура воздуха понизится ночью до -20…-25 градусов, местами до -34, днем ожидается -15…-20 градусов. Что касается осадков, то они будут незначительными.

В Екатеринбурге все выходные будет пасмурная погода с небольшим снегопадом. Столбик термометра днем поднимется до -11, ночью ожидается до 19 градусов мороза.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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