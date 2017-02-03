На окраине Екатеринбурга в заваленной снегом машине найден мертвый мужчина

Публикации за 03.02.17

Следственный комитет ведет проверку по факту обнаружения в Екатеринбурге на улице Баумана трупа мужчины в машине, заваленной снегом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о страшной находке в правоохранительные органы сообщили случайные прохожие. В СУ СКР по Свердловской области сообщают, что на место происшествия выезжали следователи Орджоникидзевского района города. Проведен осмотр тела и автомобиля, в котором нашли мужчину. Труп в настоящее время направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить точную причину смерти.

По сведениям портала Е1, погибшим является пропавший несколько дней назад 32-летний Денис Грязев. Мужчина работал в кузнице в 15 километрах от Екатеринбурга. Согласно данным СМИ, Грязев учился в одном классе с погибшим в прошлом году во Франции бейсджампером Ратмиром Нагимьяновым, при этом у него были проблемы с наркотиками. По итогам проверки СК примет решение о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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