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Екатеринбург

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Публикации за 03.02.17

В Березовском вынесли приговор повару-сушисту, который бегал от армии

В Березовском вынесли приговор повару-сушисту, который бегал от армии

В Березовском признан виновным в уклонении от призыва на военную службу 22-летний юноша, работающий поваром-сушистом в одном из местных заведений общественного питания.

Как передает корреспондент NDNews.ru, следствием и судом установлено, что молодой человек в 2015 и 2016 годах проигнорировал пришедшие ему повестки о явке в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования. «Не имея законных оснований для освобождения от призыва, он уклонился от военной службы. При этом юноша специально не проживал по месту своей регистрации, чтобы затруднить свое обнаружение», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

После погашения судимости молодой человек вновь будет подлежать призыву в армию.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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