Публикации за 03.02.17

В Свердловской области ликвидируют два таможенных пункта – в Алапаевске и Нижнем Тагиле.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Уральской оперативной таможни, Федеральной таможенной службой России принято решение о ликвидации с 20 апреля 2017 года ряда таможенных постов Уральского таможенного управления.

В регионе деятельности Екатеринбургской таможни будут ликвидированы два таможенных поста: Алапаевский (Алапаевск) и Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) ( Нижний Тагил).

В настоящее время в данных городах по адресам и идентичному графику работы ликвидируемых таможенных постов функционируют: в Алапаевске – отдел таможенного оформления и таможенного контроля Ирбитского таможенного поста; в Нижнем Тагиле – Нижнетагильский таможенный пост.

Адреса постов и график работы остаются прежними: с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг, пятница с 9:00 до 17:45, суббота и воскресенье – выходные дни. По заявкам участников внешнеэкономической деятельности – в любое время. Для АО «Евраз-НТМК» по процедуре экспорта Нижнетагильский таможенный пост работает в круглосуточном режиме на станции Промышленная г.Н.Тагил.

Штат должностных лиц Ирбитского и Нижнетагильского постов и уровень их квалификации достаточны для осуществления всех необходимых таможенных процедур – сообщают в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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