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Публикации за 03.02.17

На уральской трассе автобус с хоккейной командой улетел в кювет / Спортсмены ехали на соревнования

На уральской трассе автобус с хоккейной командой улетел в кювет Спортсмены ехали на соревнования

В Свердловской области на «трассе смерти» пассажирский автобус улетел в кювет. Авария произошла сегодня днем на 184 километре автодороги Екатеринбург – Серов, сообщили в отделе пропаганды областного управления ГТБДД.

«Водитель 1974 года рождения, управляя автобусом «Ютонг», допустил съезд в кювет. В момент ДТП в автобусе находились 25 пассажиров: 18 детей 2000-2003 годов рождения и 10 взрослых – два тренера и 8 родителей. Спортивная хоккейная команда «Синие камни» направлялась из Екатеринбурга в Верхнюю Туру на турнир «Золотая шайба». В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал», – говорят в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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