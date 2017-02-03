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Екатеринбург

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Публикации за 03.02.17

В Екатеринбурге огласят приговор юноше, который поджег соседей из-за тараканов

В Екатеринбурге огласят приговор юноше, который поджег соседей из-за тараканов

В понедельник, 6 февраля, Свердловский областной суд вынесет приговор 24-летнему молодому человеку, который сжег своих соседей из-за тараканов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, летом прошлого года между соседями по общежитию на улице Калинина в Среднеуральске – обвиняемым юношей и его 25-летней знакомой – вспыхнул конфликт на бытовой почве, из-за нашествия тараканов. «После словесной перепалки соседка ушла в свою комнату, а обиженный оппонент, зная, что девушка вместе с малолетним ребенком находится внутри, облил дверь ее комнаты горючей жидкостью и поджег. Ребенка спасти удалось, а его мать от полученных ожогов позже скончалась в больнице. Еще одна женщина получила травмы, пытаясь спастись от пожара. Она выпрыгнула из окна своей комнаты», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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