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Екатеринбург

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Публикации за 03.02.17

В екатеринбургском дворе «прописались» «мерседесы» с фальшивыми номерами (ФОТО)

В екатеринбургском дворе «прописались» «мерседесы» с фальшивыми номерами (ФОТО)

В Екатеринбурге на ЖБИ один из автомобилистов «коллекционирует» дорогие иномарки с фальшивыми номерами. Два «Мерседеса» с абсолютно идентичными госномерами владелец паркует по соседству, ничуть не смущаясь тем, что кто-то может заметить нарушение законодательства. И, судя по всему, этот же любитель «мерсов» ранее был обладателем еще одной машины все с тем же номером.

В редакцию NDNews.ru обратился житель микрорайона ЖБИ, который рассказал, что близ его дома припаркованы два автомобиля «мерседес». Оба – с одним и тем же госномером. «Владелец в этом же доме на первом этаже живет, обе машины здесь часто паркуются. Иногда – около КОСКа. Водитель попеременно пользуется обеими машинами, вот сегодня обе на парковке у дома. Не понимаю, как так – в ГИБДД копию выдать не могли, значит, по документам у него на одной из машин другие номера. Неужели ни разу не останавливали?» – поделился местный житель, несколько удивленный самим фактом установки на машину дубликата госномера.

«Мерседес» №1, вид сзади
«Мерседес» №1, вид сзади
«Мерседес» №1, вид спереди
«Мерседес» №1, вид спереди

«В соответствии с действующим законодательством государственный регистрационный знак присваивается только одному транспортному средству. Факт наличия дублирующего госномера на другом автомобиле будет проверен. С этой целью по указанному адресу направлен экипаж ДПС», – прокомментировали ситуацию в отделении пропаганды УГИБДД Екатеринбургу. Ответственность за нарушение прописана в статье 12.2 КоАП.

«Мерседес» №2, вид сзади
«Мерседес» №2, вид сзади
«Мерседес» №2, вид спереди
«Мерседес» №2, вид спереди

Добавим, любитель «мерсов» клеит один и тот же номер уже как минимум на третью машину. Год назад писал о нем же, но тогда одной из машин был серебристый кабриолет. «По данному факту установлено, что серебристый Mercedes не эксплуатируется собственником, нарушений законодательства нет», – прокомментировали тогда журналистам в ГИБДД (дело было зимой). Отметим, что этот комментарий автоинспекции вызывает как минимум недоумение: ч.3 ст.12.2 КоАП РФ предусматривает наказание – штраф за установку подложных знаков вне зависимости от того, эксплуатируется ли автомобиль. Более того, управление машиной с такими номерами попадает уже под другой пункт – п.4 той же самой статьи КоАП, по которой наказание строже – лишение прав до года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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