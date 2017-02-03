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Публикации за 03.02.17

Автобус с хоккейной командой улетел в кювет на скорости свыше 100 км/ч – подробности ДТП (ФОТО)

Автобус с хоккейной командой улетел в кювет на скорости свыше 100 км/ч – подробности ДТП (ФОТО)

Появились подробности аварии с участием пассажирского автобуса, на котором детская хоккейная команда ехала на соревнования.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, ДТП случилось сегодня днем на 184 километре автодороги Екатеринбург – Серов. Водитель 1974 года рождения, управляя автобусом «Ютонг», допустил съезд в кювет.

По уточненным данным, в момент ДТП в автобусе находились 28 пассажиров: 18 детей 2000-2003 годов рождения и 10 взрослых – два тренера и 8 родителей. «Дети – это спортивная хоккейная команда «Синие Камни», которая направлялась из Екатеринбурга в Верхнюю Туру на турнир «Золотая шайба». Автобус выехал из областного центра сегодня в восемь утра, организованная перевозка детей была согласована с органами ГИБДД», – говорят в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что скорость движения автобуса в момент ДТП составляла 101 км/ч (такие показания дал цифровой тахограф), что является нарушением установленного скоростного режима. «Вероятнее всего, именно это и стало причиной того, что водитель в данных конкретных погодных условиях не справился с управлением и вылетел в кювет. Также известно, что все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему удалось избежать получения травм пассажирами», – добавили в ГИБДД.

Новый День: Автобус с хоккейной командой улетел в кювет на скорости свыше 100 км/ч – подробности ДТП (ФОТО)

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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