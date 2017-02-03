Евгений Куйвашев пропустил общий сбор полпреда и четырех губернаторов (ФОТО) / У него – новый «чиновник для особо скучных поручений»

Публикации за 03.02.17

В Екатеринбурге завершилось первое заседание обновленного Межрегионального координационного совета «Единой России», в котором приняли участие представители Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. Интрига, которая волнует весь Средний Урал с начала года, так и не разрешилась: о губернаторских выборах говорили мало.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе тюменского отделения ЕР, заседание открыл полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских, который в очередной раз напомнил, что на сентябрьских выборах 2016 года партия одержала убедительную победу. Особенно высоко он оценил успехи тюменских и ямальских единороссов – и по явке, и по результату, а также подчеркнул, что практика проведения открытых праймериз себя оправдала и должна быть продолжена.

Руководитель МКС, депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка, рассказал, что в ноябре прошлого года президиум Генсовета партии изменил принцип формирования МКС: к трем регионам «матрешки» добавилась Свердловская область, в связи с этим в состав МКС вошли четыре свердловчанина: депутат Госдумы Алексей Балыбердин, спикер заксо Людмила Бабушкина, секретарь отделения Виктор Шептий и лидер фракции ЕР в заксобрании Елена Чечунова. Трое из них сразу возглавили профильные комиссии при совете. Балыбердин будет следить за реализацией партийных проектов, Чечунова – за «депутатской вертикалью» в пределах округа, а Людмиле Бабушкиной достался агитпроп и информационное сопровождение.

Один из участников заседания рассказал, что тему губернаторских выборов Иван Квитка затронул, но не слишком подробно. Депутат заявил, что в этом году в регионах УрФО проходит более 150 кампаний разного уровня, и каждая из них должна создать положительный фон для предстоящих в 2018 году выборов президента. Выборы губернатора в Свердловской области в этом отношении очень важны, заявил Квитка, и, по словам источника, попенял Виктору Шептию: «Вам уже давно пора заняться подготовкой к предварительному голосованию».

Действующий глава региона Евгений Куйвашев, в отличие от своих коллег из Западной Сибири, на МКС сегодня отсутствовал: он весь день провел в обществе вице-премьера Виталия Мутко, который прилетел из Москвы, чтобы проверить ход подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018. При этом в департаменте информполитики даже после начала заседания не могли точно сказать, кто же представляет на совете исполнительную власть Свердловской области. В итоге, как и следовало ожидать, это оказался «политический» первый замгубернатора Владимир Тунгусов. Отчитываясь о социально-экономическом положении области, он рассказал также о программной статье Куйвашева «Переломный момент» и выразил надежду, что партия поддержит кандидатуру действующего губернатора на выборах. Кроме того, Владимир Георгиевич пригласил всех участников МКС через год приехать в Екатеринбург на чемпионат мира по футболу. Отметим, что раньше, когда Евгений Владимирович не хотел появляться на каком-то мероприятии, он отправлял вместо себя Дениса Паслера. В прошлом году губернатор с Паслером расстался, заявив, что за все будет отвечать лично, но, как видим, это не всегда получается.

Добавим, что заседание было максимально закрытым. Аккредитация для прессы не проводилась, а рядовые партийцы ждали своих вождей у закрытой двери. При этом организаторы попросили журналистов не искать скрытых мотивов – «просто очень маленький зал, все не поместятся».

ФОТО – пресс-служба Тюменского регионального отделения ЕР

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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