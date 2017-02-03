Под Нижними Сергами перевернулось такси из Челябинска: пострадали четверо (ФОТО)

Публикации за 03.02.17

Сегодня на трассе Пермь – Екатеринбург перевернулась машина такси. Пострадали трое пассажиров и водитель.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области, авария с автомобилем такси произошла сегодня около 2 часов дня на 223 км автодороги Пермь – Екатеринбург. Водитель такси на «Фольксваген-Поло» с номерами 159 региона не справился с управлением и вылетел с трассы. В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель и 3 его пассажира: мужчина 1991 года рождения и две женщины госпитализированы в ЦРБ Ачита с травмами различной степени тяжести.

Уже известно, что машина ехала из города Троицка Челябинской области в Пермь. Точные причины ДТП уточняются.

Фото – отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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