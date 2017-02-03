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Публикации за 03.02.17

СМИ: в Нижнем Тагиле мать помогала мужу насиловать дочь

СМИ: в Нижнем Тагиле мать помогала мужу насиловать дочь

В нижнем Тагиле, по информации местных СМИ, расследуют уголовное дело о педофилии. Мать и отчим насиловали ребенка, о произошедшем стало известно от пожилого родственника семейки.

О ЧП сегодня сообщает АН «Между строк» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «Случай мерзопакостный. Мать и отчим склоняли дочь к действиям сексуального характера. Во время сексуальных утех мужа мать держала девочку», – рассказал собеседник тагильского агентства. О случившемся правоохранителям стало известно от дедушки ребенка. Возбуждено уголовное дело по нескольким составам преступлений.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области информацию о семье педофилов в Нижнем Тагиле не комментируют.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 03.02.17

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