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Екатеринбург

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Публикации за 03.02.17

Число зарегистрированных кандидатов в ЕГД достигло 11 человек

Число зарегистрированных кандидатов в ЕГД достигло 11 человек

Сегодня на заседании избирательной комиссии Екатеринбурга были приняты решения о регистрации пяти кандидатов в депутаты ЕГД шестого созыва.

Как сообщили в избиркоме, по одномандатному избирательному округу № 8 (Кировскому) были зарегистрированы Павел Андреев от СР и Святослав Штукин от КПРФ.

По одномандатному избирательному округу № 14 (Орджоникидзевскому) зарегистрированы самовыдвиженец Владимир Смирнов, Юрий Оносов (СР) и Владимир Стругов (ЕР).

Сергей Чистяков и Дмитрий Кириллов, направившие личные заявления о снятии своих кандидатур, были признаны утратившими статус кандидатов в депутаты.

Таким образом, число зарегистрированных кандидатов достигло пяти в Кировском и шести в Орджоникидзевском округах. В обоих районах зарегистрированы кандидаты от четырех парламентских партий и от РППС, плюс самовыдвиженец Владимир Смирнов.

Как рассказал председатель избиркома Илья Захаров, на рассмотрении в комиссии остались документы только двух претендентов-самовыдвиженцев, решение по ним будет принято на следующей неделе, после чего процесс выдвижения и регистрации можно будет считать законченным.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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