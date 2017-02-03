«Автомобилист» поквитался с рижским «Динамо»

Публикации за 03.02.17

Екатеринбургский «Автомобилист» сохраняет шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина. Сегодня вечером уральцы на домашнем льду одержали важную победу над рижским «Динамо» со счетом 4:2. Чтобы получить место в восьмерке сильнейших, команде Владимира Крикунова нужно выиграть последующие четыре матча.

Как передает корреспондент NDNews.ru, екатеринбуржцы играли против «Динамо» в Риге всего неделю назад и тогда потерпели досадное поражение в овертайме. Сегодняшний матч в Екатеринбурге был не менее драматичным. В первом периоде гости перебросали «Автомобилист» и действовали на льду более уверено. Во второй двадцатиминутке рижане закономерно открыли счет, отличился Гунтис Галвиньш. Но концовка периода перевернула всю игру. Екатеринбуржцы бросились в атаку и забили две шайбы в течение одной минуты. Сначала 18-летний нападающий «Автомобилиста» Максим Рассейкин удачно сыграл в зоне соперника и забил гол, а затем в сутолоке у ворот «Динамо» проворнее всех оказался Петр Коукал. Третий период также остался за хозяевами. Отрыв в счете «Автомобилисту» обеспечили Алексей Симаков и Алексей Михнов. За 4 минуты до финальной сирены рижане забили одну шайбу, разыграв большинство «пять на три». Но уральцы сохранили комфортное преимущество в счете до конца игры.

Следующий матч «Автомобилист» проведет в воскресенье, 5 февраля. Соперником екатеринбургского клуба будет финский «Йокерит».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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