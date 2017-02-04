Московский тракт стал полутораполосным (ФОТО)

Публикации за 04.02.17

Сегодня утром Московский тракт по направлению из Екатеринбурга стал полутораполосным. Коммунальные службы почистили дорогу, но кучи снега пока не вывезли и даже не отодвинули к отбойнику.

Как передает корреспондент NDNews.ru, дорогу почистили на участке от Екатеринбурга до Северки. Собранный снег лежит на проезжей части, перекрывая половину полосы для движения. Автомобилистов призывают быть аккуратнее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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