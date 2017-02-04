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Екатеринбург

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Публикации за 04.02.17

Московский тракт стал полутораполосным (ФОТО)

Московский тракт стал полутораполосным (ФОТО)

Сегодня утром Московский тракт по направлению из Екатеринбурга стал полутораполосным. Коммунальные службы почистили дорогу, но кучи снега пока не вывезли и даже не отодвинули к отбойнику.

Как передает корреспондент , дорогу почистили на участке от Екатеринбурга до Северки. Собранный снег лежит на проезжей части, перекрывая половину полосы для движения. Автомобилистов призывают быть аккуратнее.

Новый День: Московский тракт стал полутораполосным (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.02.17

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