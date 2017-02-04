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Публикации за 04.02.17

В феврале «Урал» сыграет матч на зеленой траве – на «СКБ-банк-арене» начали «будить» газон (ФОТО)

В феврале «Урал» сыграет матч на зеленой траве – на «СКБ-банк-арене» начали «будить» газон (ФОТО)

В Екатеринбурге на «СКБ-банк-арене» началась подготовка стадиона к возвращению ФК «Урал» со сборов – уже в конце февраля они проведут первый матч после перерыва. Но для того, чтобы игра прошла как следует, работники арены должны «пробудить поле».

Об этом рассказала сотрудница департамента информполитики губернатора Свердловской области Екатерина Ятнова. По ее словам, так называется процесс подготовки натурального футбольного покрытия после зимы. «Площадку очистили от снега, укрыли одеялом и включили подогрев. 28 февраля трава будет зелёной, и «Урал» сыграет свой первый домашний матч в этом сезоне», – написала она.

Новый День: В феврале ''Урал'' сыграет матч на зеленой траве – на ''СКБ-банк-арене'' начали ''будить'' газон (ФОТО)

Фото – со страницы Екатерины Ятновой в Facebook

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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