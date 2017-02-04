Несогласных расстрелять. Рэкетиры требуют у жителей многоквартирника дань

Публикации за 04.02.17

Жители многоквартирного дома на улице Латвийской в Екатеринбурге стали жертвами вооруженных молодчиков-вымогателей, которые решили брать дань с каждого автомобилиста за парковку во дворе. Несогласных пообещали расстрелять. В инцидент вмешалась прокуратура.

Как ранее сообщали местные СМИ, конфликт между жителями дома и неизвестными молодыми людьми начался в начале февраля, когда последние привезли во двор будку для охранника и развесили на подъездах объявления о том, что отныне всем желающим припарковаться во дворе придется платить по 50 рублей в сутки. Жильцы обратились в управляющую компанию, та отключила от электроснабжения будку, запитанную незаконно. Но на следующий день молодчики объявились вновь. Тогда жители пригласили полицейских. Охранник был выдворен, будка обесточена вновь. На третий день молодчики, вооруженные различными орудиями, приехали во двор, где жители дома гуляли с детьми. Развязался словесный конфликт, который перерос в драку. Численный перевес оказался на стороне оборонявшихся – подоспели соседи. Однако нападавшие пригрозили, что всем, кто будет сопротивляться, испортят машины, а особо активных ждет расстрел.

С ситуацией уже пообещали разобраться в полиции, теперь к проверке подключилась и прокуратура Свердловской области. Там подчеркнули, что собственники жилья вправе сами распоряжаться придомовой территорией по своему усмотрению. В надзорном ведомстве не исключают, что агрессоры заключили договор аренды, «но несанкционированное подключение к источникам питания недопустим». «Оценка будет дана фактам вымогательства денежных средств под угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан. Также в ходе проверки будет устанавливаться, насколько оперативно отреагировала полиция на сообщения граждан», – рассказали NDNews.ru в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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