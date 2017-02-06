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Екатеринбург

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Публикации за 06.02.17

В районе Заречном в Екатеринбурге открылся 6-уровневый паркинг (ФОТО)

В районе Заречном в Екатеринбурге открылся 6-уровневый паркинг (ФОТО)

В Заречном открылся 6-уровневый паркинг в ЖК «Ольховский парк». 437 мест, площадью от 13 до 20 квадратных метров, уже доступны к покупке. Паркинг построен с использованием новейших технологий, поэтому отвечает всем требованиям безопасности и комфорта.

Наземный 6-уровневый паркинг расположен на закрытой территории жилого комплекса «Ольховский парк». Площадь парковочных мест от 13 до 20 кв. метров, всего их в паркинге 437. Въезд оснащен шлагбаумом с системой дистанционного узнавания карты доступа и регулируется трехцветными светофорами. По внешнему периметру и на всех внутренних уровнях установлены камеры видеонаблюдения, изображения с видеокамер выводится на монитор на центральный пост охраны жилого комплекса.

«Ольховский парк»
«Ольховский парк»

«Комфортабельный пассажирский лифт обеспечивает удобство доступа на все уровни. Круговая схема движения автомобилей и грамотная система навигации обеспечивает комфорт подъезда к парковочному месту и выезда из паркинга. Перед покупкой парковочного места жители комплекса могут провести тест-драйв – заехать в паркинг на своем автомобиле, протестировать комфортность и удобство паркования», – сообщает пресс-служба компании «Форум-групп», застройщик ЖК «Ольховский парк».

Новый День: В районе Заречном в Екатеринбурге открылся 6-уровневый паркинг (ФОТО)

Напомним, ЖК «Ольховский парк» строится в квадрате улиц Колмогорова – Машинистов – Одинарка. Сейчас уже сданы 2 дома, готовится к сдаче третий и ведется строительство 33-этажного четвертого дома. Всего комплекс будет состоять из пяти домов разной этажности, от 16 до 33 этажей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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