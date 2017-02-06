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Екатеринбург

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Публикации за 06.02.17

В Свердловской области на неделе похолодает до -35 градусов

В Свердловской области на неделе похолодает до -35 градусов

Северный циклон принес в Свердловскую область похолодание. Уже завтра столбики термометров опустятся до -22 градусов, по области – до -30. В среду местами в регионе ожидаются морозы до -35 градусов. Потеплеет только к выходным.

Как сообщают синоптики Гидрометцентра, в Свердловскую область в начале этой недели пришел северный циклон. Сегодня днем будет около -15 градусов и снег, к ночи похолодает до -20…-22 градусов. С завтрашнего дня морозы усилятся: днем будет около -20 градусов, ночами до -25. Самыми холодными будут 8-10 февраля, когда столбики термометров в Екатеринбурге опустятся ночами до -27 градусов, по области местами до -35.

К выходным синоптики обещают потепление, но незначительное. Днем будет 15-17 градусов ниже нуля, ночью – около 20 градусов со знаком минус.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

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