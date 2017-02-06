В Свердловской области ищут подозреваемого в краже (ФОТО)

Публикации за 06.02.17

Сыщики уголовного розыска ОВД Алапаевска разыскивают гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину»).

Это Иван Николаевич Комаров 1984 года рождения, уроженец села Мугай Алапаевского района.

В настоящее время подозреваемый скрывается от органов предварительного следствия, его местонахождение неизвестно.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Комарова, просят обращаться в МО МВД России «Алапаевский» по телефону 8(34346)3-42-25 или по линии «02».

Алапаевск, Служба информации РИА «Новый День»

Алапаевск. Другие новости 06.02.17

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