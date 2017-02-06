Серовский публичный дом «сдавал» малолетних девочек среднеазиатам: под суд пошел экс-полицейский / Подсудимого считают племянником настоятеля местной мечети

Публикации за 06.02.17

В Серовском суде рассматривается дело, которое грозит маленькому городу настоящим социальным взрывом – судят бывшего оперуполномоченного полиции за то, что он закрывал глаза на существование публичного дома с малолетними девочками. Сам подсудимый является родственником – племянником – имама местной мечети, а клиентами борделя с подростками, как правило, становились приезжие из стран Средней Азии.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Серовский районный суд начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного уголовного розыска ММО МВД России «Серовский» Рената Ибеньяминова. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса РФ – «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Злоупотребление должностными полномочиями». В ноябре Серовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело поступило в суд, рассматривать его начал федеральный судья Николай Хабаров. Экс-полицейскому вменяется, что он не принял мер, чтобы забрать несовершеннолетнюю из сутенерского притона, и девочка стала жертвой преступления. По данным серовской газеты «Глобус», уголовное дело экс-полицейского связано с так называемым делом о сутенерах – сообщает издание.

В середине сентября 2016 года следователи из СУ СКР по Свердловской области закончили расследование одного из самых резонансных уголовных дел на Северном Урале. Оно было возбуждено и расследовалось в отношении четырех жителей Северного управленческого округа – трех мужчин (1991-1966 годов рождения) и одной женщины (1995 года рождения). Как сообщал «Глобусу» старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга, они обвиняются в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений против половой свободы и неприкосновенности, а также против общественной нравственности. Все преступления, которые следствие вменяет фигурантам, были совершены в 2014-2015 годах. Летом 2015 года в Краснотурьинске опера уголовного розыска накрыли в центре города притон, где оказывались секс-услуги.

В ней обнаружилась несовершеннолетняя из Серова, которую разыскивали полицейские за уход из дома. Она «работала» проституткой, муж, по данным «Глобуса», исполнял обязанности сутенера. Знакомясь в социальных сетях с молоденькими девушками, они пытались вовлечь их в занятие проституцией, попутно удовлетворяя свои сексуальные фантазии. Экс-полицейскому из Серова вменяется, что он не принял мер, чтобы забрать несовершеннолетнюю из сутенерского притона в Краснотурьинске и девочка стала жертвой преступления. Всего по этому делу потерпевшими числятся несколько несовершеннолетних и одна малолетняя.

На предварительном заседании по делу адвокат подсудимого, по данным «Глобуса», заявил отвод всему Серовскому районному суду. Судья Хабаров не удовлетворил ходатайства адвоката. Уголовное дело в отношении гражданина Ибеньяминова расследовал Серовский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. Его руководитель Александр Базуев пока официально отказывается от комментариев – до вынесения решения по уголовному делу в отношении экс-полицейского.

По данным наших источников, Ибеньяминов мог быть причастен к своего рода крышеванию мини-борделя (девочек для него набирали из окрестных деревень). Якобы основными клиентами публичного дома становились уроженцы Средней Азии. Кроме того, Ибеньяминов известен тем, что активно покровительствовал местному ритуальному бюро «Мемориал». Его появление на рынке сопровождалось покушениями на конкурентов – чудом остался жив владелец фирмы «Обряд» Дмитрий Киреев. На него и его дочь было совершено нападение буквально рядом с домом.

Серов, Максим Бородин

Серов. Другие новости 06.02.17

В Екатеринбурге новая вспышка ротавирусов: закрываются садики на Синих Камнях. / Мать девочки, которую загрызли собаки, накануне трагедии родила третьего ребенка. Агрессивные псы держали в страхе всю округу – подробности ЧП. / В Свердловской области ищут подозреваемого в краже (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»