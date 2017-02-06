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Екатеринбург

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Публикации за 06.02.17

В Екатеринбурге арестовали более 15 километров тканей из-за долга в 25 миллионов рублей

В Екатеринбурге арестовали более 15 километров тканей из-за долга в 25 миллионов рублей

Приставы в Екатеринбурге арестовали 15 километров тканей из-за того, что текстильная компания не выплатила около 25 миллионов рублей налогов и штрафов. Ткани будут проданы Росимуществом, средства пойдут в счет уплаты долга.

Организация с ограниченной ответственностью, занимающаяся в Екатеринбурге продажей тканей и фурнитуры, не выплатила порядка 25 миллионов рублей налогов, пеней, сборов, штрафов инспекции Федеральной налоговой службы, – сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. В результате судебные приставы Чкаловского районного отдела арестовали на складу 15 километров разных тканей в рулонах, а также прилагающуюся к ним фурнитуру: нитки, тесьма, бахрома, кружево, декоративные ленты.

Арестованное по решению суда имущество будет передано на реализацию в территориальное управление Росимущества в Свердловской области. Все вырученные средства пойдут в счет уплаты задолженности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

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