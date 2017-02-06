Юноша, который поджег соседей из-за тараканов, отсидит 17 лет

Публикации за 06.02.17

Свердловский областной суд 6 февраля вынес приговор 24-летнему Кириллу Коршунову, который сжег своих соседей из-за тараканов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, летом прошлого года между соседями по общежитию на улице Калинина в Среднеуральске между обвиняемым юношей и его 25-летней знакомой вспыхнул конфликт на бытовой почве, из-за нашествия тараканов. «После ссоры соседка ушла в свою комнату, а обиженный оппонент, зная, что женщина вместе с малолетним ребенком находится внутри, облил дверь ее комнаты горючей жидкостью и поджег. Ребенка спасти удалось, а его мать от полученных ожогов позже скончалась в больнице. Еще одна женщина, сестра погибшей, получила травмы. Спасаясь от пожара, ей и ее двум детям пришлось прыгать из окна своей комнаты на втором этаже», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе облсуда.

Свою вину в ходе судебного разбирательства подсудимый признал. Суд объявил Коршунова виновным в убийстве женщины, покушении на убийство ребенка, умышленном причинении вреда здоровью и уничтожении чужого имущества. По совокупности преступлений молодому человеку назначено наказание в виде 17 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Также Коршунов обязан будет выплатить компенсацию материального ущерба всем пострадавшим.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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