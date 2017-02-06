Из законов Свердловской области уберут председателя правительства

Публикации за 06.02.17

Законодательное собрание области выходит с зимних каникул – в региональный парламент уже внесено около десятка новых законопроектов.

Один из них, предложенный губернатором, касается окончательной ликвидации поста областного премьер-министра. Сейчас в ряде принятых в прошлые годы законов Свердловской области встречается упоминание о председателе правительства, хотя сам этот пост был упразднен прошлой осенью. Соответствующие изменения в областной устав депутаты приняли по предложению губернатора. Теперь в заксобрание внесен законопроект, который указывает, из каких именно нормативно-правовых актов следует убрать упоминание о председателе правительства.

Кроме того, вносятся изменения в закон об областном Уставном суде – теперь оклад его председателя будет приравнен к окладу первого заместителя губернатора (ранее – председателя правительства).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

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