Пьяный житель Екатеринбурга выжил после падения под движущийся поезд

Публикации за 06.02.17

В Екатеринбурге пьяный местный житель упал с платформы прямо под движущуюся электричку. Пострадавший выжил, но ему ампутировали руку.

Как сегодня сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, трагедия произошла в пятницу. Мужчина 1974 года рождения и его товарищ курили на платформе, откуда отправлялся поезд сообщением «Екатеринбург-Пассажирский − Богданович − Каменск-Уральский». Когда мимо мужчин проезжал третий вагон, екатеринбуржец не удержался на ногах и упал под поезд. Машинист человека заметил, экстренно затормозил, но к мгновенной остановке поезда это не привело. Пострадавшего увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травматической ампутацией правой руки, медики провели операцию на конечности.

В настоящее время сотрудники Линейного отдела МВД России станции Екатеринбург-Пассажирский проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

Куйвашев – всё или нет?. Эксперты обсуждают будущее губернатора в контексте отставки Басаргина. / Опубликованы ФОТО с места трагедии, где собаки загрызли ребенка. / У арбитражных судов России «упала» картотека (СКРИН). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»