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Екатеринбург

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Публикации за 06.02.17

Пьяный житель Екатеринбурга выжил после падения под движущийся поезд

Пьяный житель Екатеринбурга выжил после падения под движущийся поезд

В Екатеринбурге пьяный местный житель упал с платформы прямо под движущуюся электричку. Пострадавший выжил, но ему ампутировали руку.

Как сегодня сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, трагедия произошла в пятницу. Мужчина 1974 года рождения и его товарищ курили на платформе, откуда отправлялся поезд сообщением «Екатеринбург-Пассажирский − Богданович − Каменск-Уральский». Когда мимо мужчин проезжал третий вагон, екатеринбуржец не удержался на ногах и упал под поезд. Машинист человека заметил, экстренно затормозил, но к мгновенной остановке поезда это не привело. Пострадавшего увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травматической ампутацией правой руки, медики провели операцию на конечности.

В настоящее время сотрудники Линейного отдела МВД России станции Екатеринбург-Пассажирский проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

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