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Публикации за 06.02.17

Дмитрий Медведев вручил премию создателям подвижного разведывательного пункта «Аргус» (ФОТО)

Дмитрий Медведев вручил премию создателям подвижного разведывательного пункта «Аргус» (ФОТО)

Создатели подвижного разведывательного пункта «Аргус» получили премию правительства России в области науки и технологии. Также наградами отмечены лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные и прорывные решения в самых разных отраслях жизни: медицина, энергетика, машиностроение, химия и так далее.

Новый День: Дмитрий Медведев вручил премию создателям подвижного разведывательного пункта ''Аргус'' (ФОТО)

Всего в 2016 году на соискание премий правительства России было представлено 110 работ, из них отмечена 21 работа. Лауреатами стали 74 человека, в их числе 5 академиков и 2 члена-корреспондента Российской академии наук, 37 докторов наук и 16 кандидатов наук. Все работы, это очень важно подчеркнуть, выполнены на высоком научно-техническом уровне и обеспечили значительный экономический и социальный эффект, – отметила министр образования и науки России Ольга Васильева.

В области науки и техники лауреатами премии Правительства России стали представители Рубцовского филиала корпорации «Уралвагонзавод». Производственники получили награды из рук председателя правительства Дмитрия Медведева и министра образования и науки Ольги Васильевой за создание и освоение промышленного производства подвижного разведывательного пункта ПРП-4А «Аргус».

Новый День: Дмитрий Медведев вручил премию создателям подвижного разведывательного пункта ''Аргус'' (ФОТО)

«Наградой отмечены лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные и прорывные решения в самых разных отраслях жизни: это и медицина, и энергетика, и машиностроение, и химия, и оборонная промышленность, и экология. Те решения, которые или уже изменили, или способны изменить жизнь огромного количества людей. Это подтверждают не только патенты (хотя очень важно, чтобы патенты были) и премии, но и заключенные договоры», – отметил в своей речи Дмитрий Медведев.

В число награжденных вошли заместитель директора по производству Александр Бодянский, начальник производственного цеха №1 Александр Саньков, а также бывший директор Рубцовского филиала Уралвагонзавода и руководитель проекта Сергей Куркин, бывший заместитель главного конструктора филиала Владимир Штехман. Госпремию также получил Сергей Захаров, руководитель службы НПО «Электромашина» (входит в корпорацию «УВЗ»).

Работы, удостоенные премий, предварительно прошли общественное обсуждение. Размер вознаграждения составил 2 миллиона рублей.

Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А «Аргус» производства Рубцовского филиала Уралвагонзавода предназначен для разведки одиночных и групповых, неподвижных и движущихся, открытых и замаскированных целей типа «танк» в интересах подразделений артиллерийской разведки Сухопутных войск, обслуживания стрельбы обычными боеприпасами и привязки огневых позиций. Базовой машиной является шасси боевой машины пехоты БМП-1, что обеспечивает машине высокую маневренность, высокую скорость передвижения, хорошую проходимость и возможность преодоления водных преград. Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А прошел испытания и был принят на вооружение в 2008 году. Образец перспективной машины был представлен на выставке Russia Arms Expo в 2013 и 2015 годах.

ФОТО с сайта УВЗ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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