Официально: процедура банкротства МОАП прекращена

Публикации за 06.02.17

Процедура банкротства ЕМУП МОАП по иску ООО «Рунатко» прекращена – заявление вернули истцу.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня соответствующее определение суда было опубликовано в картотеке дел. Согласно документу «заявитель извещался судом о вынесении определения об оставлении заявления без движения, имел достаточно времени для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения (не представлены доказательства оплаты госпошлины), доказательств их устранения не представил. Также суд отмечает, что в определении указывалось на то, что в случае, если обстоятельства, вызвавшие оставление заявления без движения не будут устранены в срок, установленный определением арбитражного суда об оставлении без движения заявления о признании должника банкротом, арбитражный суд выносит определение о возвращении заявления о признании должника банкротом».

По нашим данным, сторонам пришлось прийти к взаимопониманию – и договориться о рассрочке выплаты ЕМУП МОАП общей суммы долга. Она составляет около 10 миллионов рублей.

Напомним, что истцом по делу о банкротстве выступает малое предприятие ООО «ТД Рунатко», специализирующееся на торговле топливом и нефтепродуктами. Исковое заявление поступило в суд 26 декабря 2016 года. Однако речи о техническом банкротстве не идет. Генеральный директор МОАП Владимир Кайсаров признал факт задолженности предприятия в размере 10 миллионов рублей перед поставщиком топлива. В беседе с корреспондентом NDNews.ru он выразил надежду, что предприятие сможет погасить долг в январе 2017-го года и процедура банкротства одного из крупнейших социально-важных предприятий Екатеринбурга не состоится. Сегодня Кайсаров был недоступен для комментариев, но, по нашим данным, сумма долга перед поставщиком в полной мере не погашена до сих пор.

Добавим, что год назад в ЕМУП МОАП проходили обыски, связанные с закупками топлива по завышенным ценам. Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга СКР по Свердловской области было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст.201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). 25 марта 2016 года силовики провели первые обыски, наведавшись в офисы МОАП. Следователи изъяли документацию. Следственные действия были продолжены и в сторонних коммерческих организациях. По данным собственных источников нашего агентства в правоохранительных органах, обыски прошли в компаниях, которые занимаются оптовыми поставкам ГСМ на территории Уральского федерального округа. Среди них – «Велес» и «Рунатко». По некоторым данным, участникам мероприятий пришлось применять специальные технические средства для проникновения в офисы, в частности, были взломаны двери.

Стоит добавить, что дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры. Надзорным ведомством было установлено, что якобы топ-менеджмент МУПа занимался приписками при закупке ГСМ. Поставленное по документам топливо значительно превышало объемы, которые были израсходованы автобусами предприятия согласно маршрутным и путевым листам.

Екатеринбург, Максим Бородин

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