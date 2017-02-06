Наценка 282%: свердловская прокуратура заставила снизить цены в школьных столовых

Публикации за 06.02.17

В Туринском районе Свердловской области после вмешательства прокуратуры снизили цены на питание в школьных столовых.

Как передает корреспондент NDNews.ru, надзорное ведомство выявило нарушения закона в сфере

ценообразования, которые допустило местное муниципальное предприятие «Комбинат школьного питания». В ходе проверки ревизоры выявили завышение предельных наценок на продукты, из которых готовились обеды в столовых средней школы № 1, средней школы № 3 им. Ю. А. Гагарина» и фабричной средней общеобразовательной школы.

«Наценка на яблоки составила 282% к цене закупки товара, на изюм – 68%, на помидоры – от 57% до 88%, на хлеб – от 60% до 95%, на огурцы – от 52% до 149%, на масло сливочное – от 59% до 108%, на вафли – от 32% до 41%, на сыр – от 49% до 77%», – сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. – При этом на территории области установлен предельный размер торговой наценки на продукты, используемые для приготовления школьных обедов (не более 20% к цене закупки товара)».

По данному факту в отношении МУП «Комбинат школьного питания» и директора предприятия Надежды Вагуры возбудили административные дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ («Нарушение порядка ценообразования»). После вмешательства прокуратуры предельные размеры наценок на товары привели в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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