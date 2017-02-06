Кольцовские таможенники задержали живых крабов (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 06.02.17

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Партию деликатесов сегодня изъяли у граждан КНР, прилетевших в Екатеринбург рейсом из Пекина. В сообщении Уральского таможенного управления указано, что иностранцы пытались провезти в картонной коробке почти шесть килограммов деликатесных морепродуктов, среди них – двух живых крабов.

При прохождении фитосанитарного контроля выяснилось, что владелец груза не оформил никаких разрешительных документов и не имел соответствующих ветеринарных сертификатов. Теперь гражданину Китая грозит штраф. Партия деликатесов и крабы будут уничтожены.

Фото пресс-службы УТУ

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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