Бюджетный комитет поворчал, но одобрил новые налоговые льготы для РЖД

Публикации за 06.02.17

Бюджетный комитет заксобрания одобрил поправки в закон о налоге на имущество организаций, которыми будут снижены налоговые ставки для железной дороги.

Согласно действующей редакции закона, в 2017 году ставка налога для собственника железнодорожных путей составляет 1,6%, в 2018 – 1,9%. Новый законопроект предлагает утвердить на 2017 год ставку в 1%, в 2018 году – 1,3 %, в 2019 году – 1,3%. Законопроект внесен областным правительством.

Председатель комитета Владимир Терешков не стал скрывать, что лично у него этот законопроект восторга не вызывает. «У РЖД – инвестиционная программа, но наш регион-то тут причем? У нас что – все с бюджетом хорошо, что новые выпадающие доходы вводим? Если бы в их программе было как-то прописано, что у наших предприятий появятся новые заказы на вагоны или еще что-то, то как-то можно было бы еще на это глаза закрыть – были бы опосредованные доходы в бюджет, новые рабочие места и так далее… Но придется принимать, куда деваться», – посетовал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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