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Публикации за 06.02.17

ГИБДД Екатеринбурга возглавил Вадим Буйдалин (ФОТО)

ГИБДД Екатеринбурга возглавил Вадим Буйдалин (ФОТО)

Личному составу ГИБДД Екатеринбурга представили нового начальника – им, как и ожидалось, стал Вадим Буйдалин, последние пять лет трудившийся главным дорожным инспектором Каменска-Уральского. О состоявшемся кадровом решении NDNews.ru сегодня сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.

Информация о переезде Буйдалина в областной центр появилась на прошлой неделе. В январе с должности начальника ГИБДД Екатеринбурга ушел Вячеслав Горев, который вернулся в Ирбит, где возглавил службу участковых уполномоченных. Сегодня его место официально занял 46-летний Буйдалин. Нового руководителя городского управления Госавтоинспекции личному составу представили заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу Андрей Швыдченко и начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области Юрий Демин.

Новый День: ГИБДД Екатеринбурга возглавил Вадим Буйдалин (ФОТО)

«Юрий Алексеевич отметил, что деятельность ГИБДД Каменск-Уральского под руководством Буйдалина по обеспечению безопасности дорожного движения ежегодно становится лучшей в областном гарнизоне. Швыдченко в свою очередь определил, что первоочередной задачей городского подразделения ГИБДД должно стать неукоснительное соблюдение дисциплины и законности, выполнение всех возложенных на Госавтоинспекцию задач в полном объеме», – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД области.

Между тем, новым главой ГИБДД Каменска-Уральского, как ожидается, станет начальник отдельного батальона дорожно-патрульной службы Денис Шубин.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

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