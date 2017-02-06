Срочно! В Ирбите обрушился третий с начала года старинный дом

Публикации за 06.02.17

В Ирбите сегодня днем произошло обрушение очередного, третьего с начала этого года старинного здания. Об этом NDNews.ru сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, ЧП случилось на улице Орджоникидзе, 47. В одноэтажном кирпичном жилом доме частично рухнуло потолочное перекрытие и часть наружной стены. Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы, подробнее о случившемся NDNews.ru сообщит в ближайшие минуты.

Ирбит, Свердловская область, Игнат Бакин

Ирбит, Свердловская область. Другие новости 06.02.17

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