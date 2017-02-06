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Публикации за 06.02.17

В массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали 10 человек (ФОТО)

В массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали 10 человек (ФОТО)

На уральской трассе автоледи спровоцировала ДТП с пассажирским автобусом и двумя грузовиками. В результате аварии пострадали 10 человек.

Новый День: В массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали 10 человек

Как сообщил NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, авария произошла сегодня на 317 километре трассы Пермь – Екатеринбург. Участниками ДТП стали автобус, двигавшийся по маршруту №151 «Ревда – Екатеринбург», легковой автомобиль «Опель» и два грузовика – «Вольво» и «Рено». По предварительным данным, в аварии травмы различной степени тяжести получили 10 человек, из них 8 – пассажиры автобуса. Наиболее серьезные травмы у водителей автобуса и «Опеля».

Новый День: В массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали 10 человек

Сотрудники полиции установили, что легковым автомобилем «Опель» управляла автоледи. Женщина попыталась обогнать фуру, при этом она не смогла соблюсти интервал между транспортными средствами и задела левое колесо автобуса, оно от столкновения лопнуло. В результате автобус выбросило на встречную полосу движения. Для установления более подробных и точных обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на место ЧП выехал заместитель начальника областной ГИБДД полковник полиции Алексей Габдорахманов. Среди пострадавших есть 16-летняя девочка, понадобится ли ей и другим раненым госпитализация, сейчас решают медики травмпункта Ревды», – сообщил официальный представитель главка.

Новый День: В массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали 10 человек

По итогам начавшейся проверки органами внутренних дел будет принято соответствующее процессуальное решение.

ФОТО предоставлены Валерием Горелых.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

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