В Екатеринбурге будут судить женщину, зарегистрировавшую 263 мигранта в одной комнате

Публикации за 07.02.17

В Екатеринбурге под суд пойдет предприимчивая женщина, устроившая «резиновую квартиру» на 15 кв. метрах. За свои услуги екатеринбурженка просила всего 500 рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации») обвиняется Марина Мирсаитова. В сентябре – декабре прошлого года она оформила фиктивную прописку 263 мигрантам. При этом жилплощадь для них – комната на 15 кв. метров. Иностранцы платили Мирсаитовой за фиктивную постановку на учет 500 руб. каждый.

«При этом иностранные граждане никогда в данной квартире не проживали. А жилая площадь явно недостаточна для одновременного проживания такого количества человек. В ходе дознания Марина Мирсаитова вину в совершенных преступлениях признала в полном объеме», – пояснили в прокуратуре. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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