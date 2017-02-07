Любителей современного искусства в Екатеринбурге подвергнут исследованию

Публикации за 07.02.17

Екатеринбург выбран в числе семи городов, где социологи решили исследовать аудиторию современного искусства. Методы пока разрабатываются, но известно, что изучению подвергнут посетителей «Ночи музеев» и Уральской биеннале, которые пройдут в этом году. Исследователи постараются выяснить, кто ходит на перфомансы и спектакли-променады, кому интересны биеннале и прочие проекты в области современного искусства. Результаты представят на музейном форуме «Интермузей» в мае 2018 года.

За изучение аудитории современного искусства возьмутся сотрудники сразу нескольких организаций: центр поддержки и развития современного искусства «ЗААРТ», Уральский филиал РОСИЗО-ГЦСИ, Екатеринбургская академия современного искусства (ЕАСИ) и Фонд «Социум» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект будет в семи городах, но первым под исследование попадет Екатеринбург. Также зрителей будут изучать в Нижнем Новгороде, Норильске, Перми, Томске, Тюмени и Челябинске, «где различается ситуация по количеству институтов и площадок современного искусства и современной культуры, интенсивности событийной жизни, вовлеченности горожан в пространство современного искусства», – рассказали в пресс-службе уральского филиала ГЦСИ.

По словам организаторов, проблема проекта заключается в том, что до сих пор нет методов исследования аудитории современного искусства.

«Не потому, что методики исследования аудитории потребителей современного искусства должны обязательно отличаться от исследования ценителей искусства классического, а потому что и в этом случае эксперты не готовы дать объяснение, к примеру, прошлогоднего феномена взрывного интереса российской публики к творчеству Серова или Айвазовского», – пояснили в ГЦСИ. Выработка новых методик займет 3-3,5 месяца. Пилотные исследования должны начаться в Екатеринбурге уже во время традиционной майской «Ночи музеев». Затем в исследование включатся все семь городов. Конечно, в Екатеринбурге под изучение попадут и посетители Уральской биеннале современного искусства, которая пройдет с 14 сентября по 12 ноября 2017 года.

«В больших городах России в последние пару лет наблюдается развитие площадок и проектов, связанных с современным искусством и новыми формами существования культуры. Горожане вообще стали чаще ходить на выставки, фестивали и в новые галереи. В каждом городе складывается своя уникальная ситуация, связанная с наличием сильных субъектов культурной жизни, – рассуждает кандидат политических наук, руководитель научно-просветительского отдела Уральского филиала РОСИЗО-ГЦСИ Дмитрий Москвин. – Где-то, как в Екатеринбурге, возникает мощная конкуренция институций, приводящая к росту качества мероприятий и увеличению их интенсивности. Где-то пока существует только одна точка притяжения, но есть потенциал для возникновения новых. На этом фоне выясняется, что в России до сих пор не проведено масштабных исследований поведения зрительской аудитории в области современного искусства. Кто ходит на выставки, перформансы и променад-спектакли? Почему людям интересно или, наоборот, безынтересно современно искусство? Что может способствовать росту заинтересованности и соответственно увеличению зрительских потоков? Масса вопросов, на которые мы будем искать ответы в течение года исследовательской работы в семи очень разных городах России».

Результаты исследования и описание методик изучения аудитории современного искусства в России будут изложены в книге, презентация которой состоится на международном музейном форуме «Интермузей-2018».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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