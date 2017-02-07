Свердловский облсуд за год приговорил к пожизненному сроку четырех человек

Публикации за 07.02.17

Свердловский областной суд подвел итоги работы в 2016 году. Всего за 12 месяцев судебная инстанция рассмотрела 15795 уголовных, 25411 гражданских и 6630 административных дел.

Как передает корреспондент NDNews.ru, судьи первой инстанции областного суда рассмотрели 44 уголовных дела с участием 57 обвиняемых. Это почти в два раза меньше по сравнению с 2015 и 2014 годами, когда приговоры выносились по 75 и 119 делам соответственно. «Сокращение вызвано не снижением преступности, а изменением подсудности – передачей дел отдельных категорий районным и городским судам. Этим же обстоятельством объясняются изменения в структуре преступлений. Последние два года основную долю дел составили дела об убийствах. До этого наиболее распространенным составом были преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме того, в минувшем году судьи рассматривали дела о незаконном обороте наркотиков, мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, разбое, сексуальном насилии и массовых беспорядках», – отмечают в судебной инстанции.

В минувшем году областной суд вынес приговоры 57 подсудимым. К пожизненному заключению осуждено 4 человека, к лишению свободы на определенный срок – 47 лиц. Четыре человека были амнистированы, в отношении одного уголовное дело было прекращено, двое оправданы судом присяжных.

Что касается гражданских дел, то в данной категории поводом для обращений в суд у жителей области все чаще становятся споры о защите прав потребителей, о взыскании задолженности по кредитным договора и договорам займа, земельные и семейные споры. При этом почти на треть снизилось количество социальных споров.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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