На рейсе Екатеринбург – Тбилиси умер пассажир с ограниченными возможностями здоровья

Публикации за 07.02.17

Накануне вечером во время выполнения авиарейса Екатеринбург – Тбилиси умер один из пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

«Во время выполнения рейса 2911 из Екатеринбурга в Тбилиси перед снижением самолета сопровождающий пассажира с ограниченными возможностями здоровья сообщил, что у него отсутствуют дыхание и пульс. Командир воздушного судна сделал соответствующее объявление на борту самолета. Но по прибытии в Тбилиси медики констатировали смерть пассажира», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшей рейс в Тбилиси.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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