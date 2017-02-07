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Екатеринбург

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Публикации за 07.02.17

На рейсе Екатеринбург – Тбилиси умер пассажир с ограниченными возможностями здоровья

На рейсе Екатеринбург – Тбилиси умер пассажир с ограниченными возможностями здоровья

Накануне вечером во время выполнения авиарейса Екатеринбург – Тбилиси умер один из пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

«Во время выполнения рейса 2911 из Екатеринбурга в Тбилиси перед снижением самолета сопровождающий пассажира с ограниченными возможностями здоровья сообщил, что у него отсутствуют дыхание и пульс. Командир воздушного судна сделал соответствующее объявление на борту самолета. Но по прибытии в Тбилиси медики констатировали смерть пассажира», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшей рейс в Тбилиси.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.02.17

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