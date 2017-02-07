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Екатеринбург

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Публикации за 07.02.17

Под Екатеринбургом возле дороги нашли кладбище бродячих собак

Под Екатеринбургом возле дороги нашли кладбище бродячих собак

На 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги найдена свалка мертвых животных. Полиция начала по данному факту проверку.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу, информация о найденных трупах собак поступила в отдел полиции № 6. Животных обнаружили местные жители в районе 12 километра ЕКАД. На место выезжала следственно-оперативная группа. «Всего обнаружено 10 тел собак без видимых телесных повреждений. Был проведен осмотр места происшествия. Наружный осмотр позволил полагать, что животные погибли не одновременно. Предположительная давность смерти некоторых псов, исходя из состояния тел, может составлять до двух лет. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», – отметили в ведомстве.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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