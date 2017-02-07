В Екатеринбурге ночью гаишники гонялись за лихачами с огнестрелом и «Ежом» (ФОТО)

Публикации за 07.02.17

В Екатеринбурге гаишники были вынуждены ловить нарушителей ПДД с помощью спецсредств. В одном случае лихача остановили стрельбой по колесам, в другом – нарушитель пытался удрать от стражей порядка даже на спущенных колесах. Правда, замысел не удался.

Первый случай погони произошел накануне ночью в Чкаловском районе Екатеринбурга. Наряд ДПС дежурил близ дома № 2 по улице Грибоедова, полицейские заметили «ВАЗ-21150», который ехал с выключенными фарами. Требование остановиться водитель прогнорировал. Началась погоня. «Лихач нарушал Правила дорожного движения, ставя, тем самым под угрозу жизнь и здоровье других водителей и пешеходов. На территории Сысертского района для принудительной остановки машины была развернута специальная металлическая лента с шипами «ЕЖ-1», но даже это сразу не охладило пыл нарушителя. Он и со спущенными колесами надеялся, что сможет остаться безнаказанным, продолжая движение. Задержанным оказался 42-летний местный житель с признаками опьянения. Пройти освидетельствование лихач отказался. При проверке выяснилось, что он с 2013 по 2016 годы 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Так, в ноябре 2016 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении него было возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. В январе 2017 года решением суда его лишили права управления транспортными средствами на 1,5 года и оштрафовали на 30000 рублей», – рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По факту повторного управления машиной в состоянии опьянения в отношении лихача полицией возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Автомашина нарушителя эвакуирована на штрафную стоянку.

Вторая погоня стартовала от дома № 71 на проспекте Космонавтов. Водитель «ВАЗ-2114» также проигнорировал требование ГИБДД остановиться и поехал в сторону Верхней Пышмы.

«В ходе погони легковой автомобиль проезжал перекрестки на запрещающие сигналы светофора, выезжал на полосу для встречного движения, чем создавал реальную угрозу другим участникам движения. В целях пресечения правонарушений на основании статьи 23 ФЗ «Закона о полиции» инспекторами ДПС для остановки машины было применено табельное оружие. Стражи порядка пробили заднее правое колесо «ВАЗа» нарушителя и таким образом остановили его при повороте в поселок «Зеленый бор». В автомобиле находились двое молодых людей, шофер не имел документов, удостоверяющих личность и на транспортное средство. Оба гражданина доставлялись в отдел полиции города Верхняя Пышма, где были установлены их личностные данные», – отметил Горелых. В отношении 20-летнего водителя возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и части 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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