Житель Нижнего Тагила незаконно продал полицейскому шпионское устройство

Публикации за 07.02.17

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту продажи шпионского устройства, которое незаконно было продано сотруднику полиции.

Как сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, процессуальное решение принято по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). По версии следствия, 34-летний житель Нижнего Тагила в кафе на первом этаже здания железнодорожного вокзала незаконно сбыл сотруднику полиции, участвовавшему в оперативно-разыскном мероприятии, шпионское изделие. Устройство было закамуфлированное под брелок автомобильной сигнализации.

«Данное изделие является видеорегистратором с видеокамерой и микрофоном, встроенными в корпус в виде брелока автомобильной сигнализации. По уголовному делу допрошены свидетели, назначена судебно-техническая экспертиза. Расследование продолжается», – отметили в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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