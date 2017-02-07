NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 07.02.17

В Режевском районе автомобилист сбил трехлетнего ребенка

В Режевском районе автомобилист сбил трехлетнего ребенка

Сегодня, 7 февраля, около 13:00 в селе Останино Режевского района случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 3-летний ребенок.

Как сообщили NDNews.ru в областном УГИБДД, мальчик неожиданно выбежал на дорогу, по которой в этот момент ехал автомобиль «Рено Логан» под управлением 43-летнего мужчины. Со слов владельца иномарки, водительский стаж которого составляет 20 лет, он двигался со скоростью около 40 км/ч. Увидев ребенка на проезжей части, гражданин предпринял меры для экстренной остановки транспортного средства, но избежать наезда не удалось.

Инспекторы ГИБДД установили, что малыш выбежал на дорогу от частного дома, где в этот момент его мать закрывала ворота. Ребенка доставили в Режевскую больницу с диагнозом «ушиб мягких тканей головы». Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области напоминает родителям о необходимости более тщательного надзора за маленькими детьми на улице.

Режевской район, Служба информации РИА «Новый День»

Режевской район. Другие новости 07.02.17

Раздрай в «сером доме»? Транспортный комитет Екатеринбурга в последнюю очередь узнал о переносе внедрения маршрутной сети на 2019 год. / На почтовых конвертах появился символ Чемпионата мира по футболу – волк Забивака (ВИДЕО). / «Лыжня России», запланированная на ближайшую субботу, не состоится.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter