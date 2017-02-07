В Режевском районе автомобилист сбил трехлетнего ребенка

Публикации за 07.02.17

Сегодня, 7 февраля, около 13:00 в селе Останино Режевского района случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 3-летний ребенок.

Как сообщили NDNews.ru в областном УГИБДД, мальчик неожиданно выбежал на дорогу, по которой в этот момент ехал автомобиль «Рено Логан» под управлением 43-летнего мужчины. Со слов владельца иномарки, водительский стаж которого составляет 20 лет, он двигался со скоростью около 40 км/ч. Увидев ребенка на проезжей части, гражданин предпринял меры для экстренной остановки транспортного средства, но избежать наезда не удалось.

Инспекторы ГИБДД установили, что малыш выбежал на дорогу от частного дома, где в этот момент его мать закрывала ворота. Ребенка доставили в Режевскую больницу с диагнозом «ушиб мягких тканей головы». Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области напоминает родителям о необходимости более тщательного надзора за маленькими детьми на улице.

Режевской район, Служба информации РИА «Новый День»

Режевской район. Другие новости 07.02.17

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