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Публикации за 08.02.17

Депутаты заксо поедут за общественниками в Невьянск

Депутаты заксо поедут за общественниками в Невьянск

Свердловское заксо подключилось к выполнению поручения губернатора привлекать к оказанию социально значимых услуг некоммерческие организации (НКО).

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе заксо, на 10 марта намечено выездное заседание комитетов регионального парламента в Невьянске, где накоплен положительный опыт взаимодействия с социально ориентированными НКО. Предварительно будет создан координационный совет по подготовке этого заседания, куда кроме депутатов войдут члены правительства и общественники. Заседание КС намечено уже на завтра, 9 февраля.

Напомним, ранее президент дал регионам поручение о поэтапном увеличении – до 10 процентов – объема средств, направляемым некоммерческим организациям на региональные и муниципальные социальные программы.

Как заявил на заседании правительства 26 января губернатор Евгений Куйвашев, «мы должны создать комфортную среду для всех категорий граждан, гарантировать жителям области высокое качество социальных услуг, а кто участвует в создании этой среды и предоставлении социальных услуг – властные структуры или некоммерческие организации – это уже вопрос второй».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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