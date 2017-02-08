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Екатеринбург

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Публикации за 08.02.17

В Качканаре коммунальщики снесли ледовый городок, пока в нем играли дети (ФОТО)

В Качканаре коммунальщики снесли ледовый городок, пока в нем играли дети (ФОТО)

В Качканаре прокуратура проводит проверку работы коммунальщиков, которые занимались сносом ледового городка перед местным Дворцом культуры. По сведениям СМИ, бульдозеры начали уборку снега в то время, когда дети катались с горок. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, снос ледового города коммунальные службы начали 28 января по распоряжению администрации Качканара. При этом рабочие не установили на площадке никаких ограждений, чтобы обезопасить горожан, и тем самым нарушили требования законодательства. Сейчас прокуратура устанавливает организацию, проводившую работы по уборке снега.

«Действиям работников организации, не установивших ограждения на период проведения работ, а также действиям должностных лиц администрации городского округа будет дана принципиальная правовая оценка с принятием мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Новый День: В Качканаре коммунальщики снесли ледовый городок, пока в нем играли дети (ФОТО)

Новый День: В Качканаре коммунальщики снесли ледовый городок, пока в нем играли дети (ФОТО)

Новый День: В Качканаре коммунальщики снесли ледовый городок, пока в нем играли дети (ФОТО)

Качканар, служба информации РИА «Новый День»

Качканар. Другие новости 08.02.17

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