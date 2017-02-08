В Академическом сегодня ночью нашли труп 20-летнего мужчины

Публикации за 08.02.17

В Академическом сегодня ночью местные жители обнаружили труп молодого мужчины. Пор некоторым данным, у него были вскрыты вены. По данному факту Следственный комитет по Верх-Исетскому району проводит проверку.

Тело молодого мужчины обнаружили жители района Академического на улице Павла Шаманова. По некоторым данным, у молодого человека были перерезаны вены. В Следственном комитете по Верх-Исетскому району сообщают, что на место выезжала следственно-оперативная группа. По факту обнаружения тела проводится проверка, тело направлено на судебно-медицинское обследование. По результатам проверки будет принято решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.02.17

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