NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 08.02.17

В Академическом сегодня ночью нашли труп 20-летнего мужчины

В Академическом сегодня ночью нашли труп 20-летнего мужчины

В Академическом сегодня ночью местные жители обнаружили труп молодого мужчины. Пор некоторым данным, у него были вскрыты вены. По данному факту Следственный комитет по Верх-Исетскому району проводит проверку.

Тело молодого мужчины обнаружили жители района Академического на улице Павла Шаманова. По некоторым данным, у молодого человека были перерезаны вены. В Следственном комитете по Верх-Исетскому району сообщают, что на место выезжала следственно-оперативная группа. По факту обнаружения тела проводится проверка, тело направлено на судебно-медицинское обследование. По результатам проверки будет принято решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.02.17

Дачный кооператив «Плотинка». Свердловский нотариат после эпохи Зацепина. Какие кланы достанутся в наследство преемнику (ФОТО). / Транспортники Сысерти прекратили забастовку: водителям перечислили 2 миллиона рублей. / В Качканаре коммунальщики снесли ледовый городок, пока в нем играли дети (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter