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Екатеринбург

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Публикации за 08.02.17

Инкассаторская машина угодила в ДТП с 4 легковушками (ФОТО)

Инкассаторская машина угодила в ДТП с 4 легковушками (ФОТО)

На улице Луначарского в Екатеринбурге произошла авария с участием пяти автомобилей: столкнулось 4 легковушки и инкассаторская «газель». Пострадавших нет.

Авария случилась сегодня днем на улице Луначарского напротив дома №36. По словам очевидцев, виновником стал водитель ВАЗа, который двигался в сторону Челюскинцев. Водитель не справился с управлением и столкнулся с несколькими машинами. В том числе в ДТП угодила инкассаторская «газель», которая на время выехала на трамвайные рельсы и перекрыла движение.

Обстоятельства аварии установят сотрудники ГИБДД. Движение по Луначарского восстановлено.

Фото из группы «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»

Новый День: Инкассаторская машина угодила в ДТП с 4 легковушками (ФОТО)

Новый День: Инкассаторская машина угодила в ДТП с 4 легковушками (ФОТО)

Новый День: Инкассаторская машина угодила в ДТП с 4 легковушками (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.02.17

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