В 2017-м в Екатеринбурге заменят 13 лифтов по программе капремонта

Публикации за 08.02.17

В Екатеринбурге в этом году планируется заменить или отремонтировать 13 лифтов в «многоквартирниках». На это потратят больше 46 миллионов рублей из средств, собранных жителями города по строке «Капремонт».

Как передает корреспондент NDNews.ru, лифты заменят только в домах, расположенных в центре города – на улицах Московской, 8 марта, Первомайской, а также на проспекте Ленина. Например, замена лифта планируется в одном из домов городка Чекистов – на Ленина, 69/14. При этом работы в этом доме будут самыми дорогими, на один лифт в восьмиэтажной секции дома потратят 6 млн рублей.

На Ленина, 41, Ленина 54, в корпусах 1 и 2, на Ленина 52, в корпусах 1, 1а, и 2, на 8 марта, 2, и на Московской, 29, – заменят, в общей сложности 11 лифтов, каждый из которых обойдется в 3,8 млн рублей.

В доме на Первомайской, 43, поменяют лифт за 2 млн рублей, а в доме на Ленина, 52 к. 4 проведут ремонт – за 125 тысяч рублей.

Таким образом, на работы по замене лифтов будет потрачено 46 млн 946 тысяч 341 рубль из средств, накопленных жителями города на счете регионального оператора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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