Новости о ГМО: нагрузка на лаборатории, выявляющие генно-модифицированные объекты, растет на 30-40% в месяц

Публикации за 08.02.17

В России пока что действует ряд норм, сдерживающих повальное применение ГМО в сельском хозяйстве и кулинарии, однако последние рубежи могут пасть. Пока одни ученые жалуются на увеличивающуюся нагрузку по проверке продуктов питания для людей и животных, другие заявляют – альтернативы нет.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в Екатеринбурге вскоре заработает референтный центр Россельхознадзора – подразделение, которое занимается поиском измененных ДНК в сельскохозяйственной продукции. Уже сейчас на базе будущего центра работает лаборатория ПЦР-диагностики дизоксирибонуклеиновой кислоты. Исследования позволяют сказать – есть в том или ином продукте или корме для животных измененная генными инженерами ДНК. По словам руководителя отдела Игоря Мамаева, прирост исследований на ГМО составляет 30-40% в месяц. «Это очень большие показатели, – отметил он. – Воздействие ГМО на здоровье человека еще не окончательно доказано, хотя уже известно, что его употребление вызывает патологии в желудочно-кишечном тракте и при беременности, гормональные изменения, а также, возможно, повышает склонность к онкологическим заболеваниям. Пока только у животных, на которых проводили исследования. Аналогичные выводы о влиянии человека мы не сможем сделать еще лет 50-70, но исследования на млекопитающих часто говорят правду, поэтому мы обязаны бить тревогу».

По словам Мамаева, чаще всего генные изменения фиксируются в сое и кукурузе. Это подтверждает и начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Зухра Барбакова. По ее словам, 99% сырья, которое везут из Аргентины и Бразилии, содержит ГМО. «На территории США давно нет высокопродуктивной продукции, которая была бы выращена без ГМО», – сказала она.

В России пока действуют ограничительные меры. Согласно федеральному закону № 358, в нашей стране, например, запрещено выращивать генно-модифицированные растения или животных в любых целях, кроме научных. «Но надо проводить опыты, проверять, как корма с ГМО влияют на животных, как это влияние распространяется дальше. Потому что большой альтернативы у нас нет, – подчеркнул проректор Уральского аграрного университета Борис Воронин. – В 90-е у нас было 1 млн 700 тысяч тонн молока, а теперь – всего 700 тысяч тонн. И надо либо увеличивать поголовье животных и посевные площади, либо продуктивность. Ученые считают, что генетический потенциал тех же коров только на 50% используется».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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