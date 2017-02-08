Жители Первоуральска задержали неонациста, ограбившего женщину (ФОТО)

Публикации за 08.02.17

Двое жителей Первоуральска задержали грабителя, напавшего на женщину. Им оказался ненонацист, отбиравший деньги у женщин и стариков.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, накануне вечером в дежурную часть ОВД Первоуральска поступило сообщение от местного жителя о том, что он с прохожим у дома № 36 на улице Ильича задержал гражданина, пытавшегося вырвать сумку у женщины. На место был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции, который застал на месте происшествия двух мужчин, удерживавших на земле подозреваемого. Сотрудники ППСП доставили неизвестного в отдел для установления личности и дальнейшего разбирательства.

Как сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, задержанным оказался 30-летний житель Екатеринбурга. По предварительным данным, накануне мужчина приехал в Первоуральск в гости к матери. С его слов, вечером он вышел на улицу, чтобы прогуляться, где вскоре и приметил будущую жертву – одиноко идущую женщину с сумкой в руках. Подбежав сзади, злоумышленник уронил её на землю, вырвал из рук сумку, нанес несколько ударов руками и ногами в лицо и живот, после чего попытался скрыться с награбленным. Но, отбежав на несколько метров, любитель чужого имущества неожиданно для себя обнаружил, что в его руках осталась лишь ручка от сумки, поэтому он быстро вернулся к даме и все-таки забрал то, что хотел.

В этот самый момент мимо проходил возвращавшийся с тренировки из физкультурно-оздоровительного комплекса местный 30-летний житель, Увидев происходящее, он бросился на помощь женщине. Между мужчинами завязалась борьба. В какой-то момент подозреваемый вырвался и попытался убежать, но тут на выручку спортсмену пришел еще один местный житель – 17-летний юноша. Вдвоем они скрутили нападавшего, после чего обратились за помощью в полицию.

Позже, в отделе полиции 50-летняя потерпевшая, работающая кассиром на автовокзале, написала заявление по факту совершенного на нее нападения. Сумму причиненного ей ущерба она оценила в 2400 рублей. Эти деньги находились в ее сумке в момент попытки совершения грабежа. Женщине были причинены множественные ушибы и ссадины лица. К счастью, госпитализация ей не потребовалась.

По данному факту в ОВД Первоуральска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «г» части 2 статьи 161 УК Российской Федерации (покушение на совершение грабежа, совершенного с применением насилия). Время до суда подозреваемый проведет под арестом.

Позже оперуполномоченные выяснили, что задержанный причастен, как минимум, еще к одному аналогичному противоправному деянию, совершенному на территории Первоуральска. В конце января этого года, около 16.30 он выследил свою жертву в отделении банка на проспекте Космонавтов, куда, якобы заходил погреться. Там подозреваемый увидел пожилого мужчину, обналичившего крупную сумму денег. Когда 70-летний пенсионер вышел на улицу и направился в сторону дома, злоумышленник проследовал за ним, выбрал безлюдное место, ударил гражданина кулаком в лицо, сбил с ног, после чего из кармана его одежды похитил 50 000 рублей. Деньги позже потратил на личные нужды.

Территориальным ОВД по данному факту тогда было также возбуждено уголовное дело по статье 161 УК Российской Федерации. В настоящее время следственными органами полиции Первоуральска ведется работа по установлению других возможных потерпевших от действий задержанного. У сыщиков есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений, в том числе на территории Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Граждан, располагающих сведениями о преступной деятельности данного мужчины, или пострадавших от его действий, просят обращаться по телефонам ОМВД России по городу Первоуральска:8(3439) 64-82-21 (дежурная часть), 27-04-91 (следствие), или по линии «02».

«Следует отметить, что задержанный гражданин ранее неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение имущественных преступлений. В последний раз он освободился в январе 2016 года из ИК-12 Нижнего Тагила, где отсидел 5 лет за участие в разбойном нападении. В общей сложности на тюремных нарах он провел 13 лет. Подозреваемый имеет характерную примету в виде татуировок с изображением свастики и надписи «Лорд» на левой руке, а на шее – штрих-код.

За активную жизненную позицию и личный вклад в дело борьбы с преступностью в родном городе руководством территориального ОВД принято решение о поощрении двух Антонов, так зовут героев, задержавших злоумышленника, на праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. В торжественной обстановке глава райотдела Первоуральска полковник полиции Олег Грехов вручит благодарственные письма», – рассказал полковник Горелых.

Первоуральск, служба новостей РИА «Новый день»

Первоуральск. Другие новости 08.02.17

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