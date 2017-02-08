Уралвагонзавод впервые продемонстрирует боевой модуль в Эмиратах

Публикации за 08.02.17

Впервые на международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2017 в Абу-Даби состоится презентация полноразмерного макета 30-миллиметрового дистанционно управляемого боевого модуля корпорации «Уралвагонзавод». Модуль предназначен для обнаружения и поражения целей в любое время суток. На стенде корпорации будут представлены и другие экспонаты.

«Дистанционно управляемый боевой модуль предназначен для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток. Является основным вооружением боевых бронированных машин. Он оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 (основное вооружение) и 7,63-миллиметровым танковым пулеметом 6П7К (вспомогательное вооружение)», – рассказали в пресс-службе УВЗ.

Кроме модуля на стенде УВЗ на IDEX 2017 в Абу-Даби будет экспонироваться 82-миллиметровый миномет 2Б24. Его максимальная дальность стрельбы выстрелом 3ВОЗ с ОФМ 3-О-26 – не менее 6 км. Скорострельность без исправления наводки – не менее 20 выстрелов в минуту.

На экспозиции УВЗ участники и гости выставки смогут познакомиться и с другими изделиями предприятий интегрированной структуры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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