УрФУ получил грант в 160 миллионов рублей на изготовление титановых имплантов (ВИДЕО)

Публикации за 08.02.17

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Ученые УрФУ получили грант от Министерства науки и образования РФ размером в 160 миллионов рублей на производство титановых имплантов.

Как рассказали в УрФУ, на данный момент тестируется технология 3D-печати имплантов, которые смогут заменять кости человека в случае серьезных травм. Преимущество новой технологии заключается в том, что из титанового сплава печатается имплант, сделанный при помощи компьютерной томографии, который подходит под индивидуальные особенности тела отдельно взятого пациента. Это способствует большей успешности операции.

Сами ученые отмечают, что ранее при закупке имплантов – как правило, германского производства – поступала целая линейка из десяти моделей для той или иной кости, чтобы можно было подобрать один наиболее подходящий. Но и его приходилось вручную дорабатывать рашпилем.

Подробности – на видео.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 08.02.17

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